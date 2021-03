Die Wintermonate verbrachte er bei seiner Ehefrau in Bad Ischl, doch zu Pfingsten zieht er sich wieder zurück. Matthias Gschwandtner ist seit einem Jahr Einsiedler. Er lebt in der Klause am Palfen in Saalfelden – eine der letzten Einsiedeleien Europas. In der 357-jährigen Geschichte der 1001 Meter hoch gelegenen Eremitage ist der 63-Jährige der Einsiedler Nummer 35.