Mir geht’s gut, danke. Ich bin gesund und hab’ genug, was mich beschäftigt“, sagt Inge Dick. Woran sie gerade arbeitet? „Momentan mach’ ich meine Steuererklärung.“ Sie lacht. „Und ich bin mit ein paar goldenen Arbeiten und dem Katalog für die nächste Ausstellung in Ingolstadt beschäftigt“, erzählt die Malerin und Fotografin, die seit 37 Jahren mit ihrem Mann Rolf auf einem Bauernhof in Loibichl am Mondsee lebt.