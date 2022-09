Dass er zu seinem Chorjubiläum überrascht wird, damit hat Chorleiter Friedrich „Fritz“ Gröbl nicht gerechnet. „Da sind mir die Tränen gekommen“, sagt er zur Feier am vergangenen Sonntag. Ein halbes Jahrhundert leitet er bereits den Kirchenchor in Gaflenz, 52 Jahre den Männerchor „D’Heiligenstoana“. Zudem ist er genauso lange Organist in der Pfarre.