Ich hatte schon abgeschlossen mit dem Wettbewerb. Ich war mir sicher, ich hätte nichts gerissen“, sagt Anna Feldbauer: Die junge Steinmetzin hat Österreich bei der Berufsweltmeisterschaft „Worldskills“ in Bordeaux vertreten – und zu ihrer eigenen Überraschung die Goldmedaille gewonnen. Die Freude war am Sonntag bei der Siegerehrung nicht nur bei der gebürtigen Gebotskirchnerin, die jetzt in Aistersheim (Bez. Grieskirchen) lebt, groß.