Das ist Oberösterreichs beste Basketballerin

Es wäre der größte Erfolg in der Karriere von Sarah Sagerer: Die aus Schörfling stammende Basketballerin empfängt heute mit Virtus Bologna im Finale der italienischen Liga Favorit Schio. Für das Team der 26-jährigen Oberösterreicherin gilt: Verlieren verboten, liegt man in der "Best of 5"-Serie doch 1:2 im Hintertreffen.