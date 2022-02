Dass er Österreichs bester junger Fliesenleger sei, habe er anfangs gar nicht realisieren können, sagt Alexander Gfellner. „Bei der Siegerehrung habe ich mich dann gefreut. Wir wären zu sechst angetreten, aber einer musste krankheitsbedingt absagen.“ Der 21-jährige Fliesenleger hat im Jänner in seiner Disziplin Gold bei den „AustrianSkills“ in Salzburg geholt. Bei dem mehrtägigen Wettbewerb für junge Fachkräfte stellte er in 20 Stunden ein Fliesenprojekt her.