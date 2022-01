Der Weihnachtsstern, der Kaspar, Melchior und Balthasar an ihr Ziel führte, ist auch im Leben von Mayella Gabmann ein Fixpunkt. Sie selbst war als Kind als Sternsingerin unterwegs, als Jungscharleiterin organisierte sie die Spendenaktion in ihrer Gruppe. Und seit 2002 ist sie Teil des Organisationsteams für die Sternsingeraktion in Oberösterreich.