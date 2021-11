Gerald Gartlehner ist Epidemiologe, Universitätsprofessor, Leiter des Departments für Evidenzbasierte Medizin an der Donau-Universität Krems – und international gefragter Corona-Experte. Er erwartet „schwierige Wochen, vor allem in Bundesländern wie Oberösterreich, in denen eine niedrige Impfquote mit hohem Infektionsgeschehen zusammenfällt.