Cordula Feuchtner: Kreative Steuerfrau im Strudengau

"Musik liegt in der Luft", über dem Nepomukteich in Waldhausen im Strudengau, wo eifrig geprobt wird für die Premiere der gleichnamigen Liebeskomödie am Donnerstag, die "mit Schlagermusik zum Verlieben, Schwärmen, Träumen, Lachen und Mitsingen" einlädt, sagt Cordula Feuchtner, musikalische Leiterin der Nepomuk(See)Festspiele, die seit 2019 die ehemaligen Silva Seefestspiele wiederbeleben.