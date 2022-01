Als ihre Omas innerhalb kurzer Zeit starben, hinterließ das bei Ursula Teurezbacher eine große Lücke: So viele Fragen hätte sie gerne noch gestellt; und schnell merkte sie, dass sie den Klang der Stimmen nicht mehr im Ohr hatte: „Auch andere Menschen sagten mir, dass die Stimme in der Erinnerung zuerst verblasst.“ Aus dieser Erfahrung heraus entstand die Idee, mit Menschen in der letzten Lebensphase Hörbücher aufzunehmen.