Clara Sophie Hinterholzer: Von klein auf fasziniert vom Fagott

"Die Begeisterung für Musik war schon immer da", erinnert sich Clara Sophie Hinterholzer (19) aus Tragwein an viele Stunden, die sie als Kind beim Flötenunterricht ihrer Mutter zugehört hat. Letztere spielte auch in einem Holzbläserquintett, wo das Fagott die Tochter "total fasziniert hat. Der Klang kommt der menschlichen Stimme sehr nahe, der Tonumfang ist so groß, diese Bandbreite finde ich schön", erzählt die Bruckneruni-Studentin, die sich über den 27.