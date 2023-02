Vom frühen Morgen bis in die späten Abendstunden begleitet Christoph Wagner ein Thema: die Wasserkraft. Der 65-jährige gebürtige Neufeldner ist seit 2007 Präsident von Kleinwasserkraft Österreich und vertritt in Österreich rund 1100 Betreiber von mehr als 4000 Wasserkraftwerken, davon rund 700 in Oberösterreich.