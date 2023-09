Christine Mayrhuber: Neue Aufgabe für die Pensionsexpertin

Wir leben in Zeiten, in denen sehr viel passiert, etwa hinsichtlich Digitalisierung und grüner Ökonomie. Es geht darum, empirische Befunde als Basis in den Vordergrund zu rücken und damit auch politischen Entscheidungsträgern behilflich zu sein“, sagt Christine Mayrhuber. Die Grieskirchnerin, die seit vielen Jahren in Wien lebt, ist mit 1. September zur stellvertretenden Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo ernannt worden.