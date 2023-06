Christina Toigo: Forschungseifer ohne Träumereien

Christina Toigo (36) ist Professorin an der Fachhochschule Wels

Eigentlich hatte Christina Toigo erst in zehn Jahren damit gerechnet, eine Professur anzunehmen. Aber als im vergangenen Jahr an der Fachhochschule Wels eine wie für sie gemachte Professur ausgeschrieben wurde, überlegte die Chemikerin nicht lange. Seit Oktober forscht und lehrt die 36-Jährige nun in den Bereichen Wasserstofftechnologie und Energiespeicher. "Ich kann vor mich hin forschen und direkt mit Studenten zusammenarbeiten, es ist ein Traumjob für mich", sagt Toigo.