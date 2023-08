Zelten, Lagerfeuer machen, mit Karte und Kompass arbeiten, gemeinsam Abenteuer bestreiten: Es gibt vieles, was Pfadfinder verbindet – nicht zu vergessen: das Pfadfinderlager. Bereits zum 15. Mal findet derzeit in diesem Jahr das internationale Pfadfinderlager "TOGETHER’23" in Berg im Attergau statt.