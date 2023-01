Christian Birklbauer: Meisterprüfung für den Quereinsteiger

Christian Birklbauer ist 37 Jahre alt und verantwortet an der Spitze eines achtköpfigen Organisationsteams die an Zuschauern größte Sportveranstaltung des Landes: die morgen beginnende Jännerrallye. Dass die Austragung der größten Rallye im Staatsmeisterschaftskalender eine große Herausforderung ist, weiß der Mühlviertler aus den Jahren 2019 und 2020, in denen er für die Bereiche Digitalisierung, Livestreaming und Marketing zuständig war.