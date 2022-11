Brigitte Moosbrugger: Pionierin für selbstbestimmtes Leben

Brigitte Moosbrugger hatte einen Traum: Sie wollte in einer eigenen Wohnung leben, möglichst eigenverantwortlich und am besten in der Stadt. Aufgrund ihrer starken körperlichen Beeinträchtigung war das im Oberösterreich der 1980er-Jahre noch Wunschdenken. Heute ist das anders, und das hat ganz viel mit Frau Moosbrugger und einer Reise nach Holland zu tun.