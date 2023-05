Babette Dörr: Pionierin mit großem Herzen

Bild: OK

Einen Bereich, der seit Corona viel stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt ist, kennt Babette Dörr in- und auswendig: Sie war die erste diplomierte Pflegewirtin am Ordensklinikum Linz und leitet seit 20 Jahren die damals neu gegründete Abteilung für Pflegeexperten. Heute koordiniert sie 34 Mitarbeiter verteilt auf die beiden Standorte Barmherzige Schwestern und Elisabethinen.