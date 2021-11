Rotkehlchen sind allgemein bekannt und beliebt. Weniger populär, aber mindestens genauso entzückend sind ihre Verwandten, die Blaukehlchen. Deren geringerer Bekanntheitsgrad könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass die Tiere in den letzten Jahren in arge Bedrängnis geraten sind. Gab es bei einer Zählung vor 20 Jahren noch hundert Brutpaare in Oberösterreich, wurden vergangenes Jahr nur noch 30 Pärchen gefunden.