Sagen beinhalten laut Dagmar Fetz-Lugmayr einen wahren Kern und sind eingebettet in einen Zauber – für die Kremsmünsterin einfach faszinierend. „Es macht Lust, den wahren Kern zu entdecken“, sagt die 46-Jährige. Nicht verwunderlich also, dass sie bereits ihr drittes Buch über Sagen veröffentlicht. „Sagenreiches Linz“ erscheint am 12. September im Verlag Pustet.