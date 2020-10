Auf der Suche nach der Komplexität

Als Wissenschafter widmet sich Markus Gerschberger (38) der Erforschung komplexer Systeme. Privat zieht er einfache „Systeme“ aus der Welt des Sports vor, die mit wenigen Regeln auskommen: Tennis und Fußball. „Tennis betreibe ich selbst aktiv und – dank Dominic Thiem – auch gerne wieder passiv“, sagt er. Und bei den Heimspielen der SV Ried ist er „treuer Stehplatzbesucher“.

Doch dazu wird er in der laufenden Bundesligasaison selten Gelegenheit haben. Höchstens einmal Anfang Dezember, wenn er für kurze Zeit aus den USA zurückkehrt. Dort ist er am renommierten Georgia Institute of Technology mit der Erforschung der Komplexität von Unternehmens-Netzwerken befasst.

Ein Schrödinger-Stipendium des Forschungsförderungsfonds macht den bis Juli 2021 dauernden Auslandsaufenthalt möglich. Das Stipendium wird an hochqualifizierte junge Wissenschafter verliehen und soll die Mitarbeit an weltweit führenden Forschungseinrichtungen und die damit verbundene Auslandserfahrung fördern. Der Logistik-Experte ist der erste Schrödinger-Stipendiat der FH OÖ. überhaupt.

Gerschberger ist in Ried/I. aufgewachsen und in Neuhofen im Innkreis daheim. Er studierte Produktion und Management an der FH OÖ. in Steyr und absolvierte an der Wirtschaftsuni Wien das Doktoratsstudium. An der ETH Zürich hatte er eine Gastprofessur. Seit 2019 leitet er das Josef Ressel Forschungszentrum „LIVE“ am FH OÖ Campus Steyr, wo er Analysen zur Versorgungssicherheit entwickelt. In dieser Funktion gehört er dem Covid-Krisenstab der Bundesregierung an. Seine Aufgabe ist die Überwachung der Lebensmittelversorgung im Krisenfall. Einmal wöchentlich klinkt er sich online bei den Sitzungen ein.

Sich selbst charakterisiert er als „unverbesserlichen, geselligen Optimisten“. Derzeit lebt er in Atlanta und verbringt die Wochenenden „wann immer möglich“ am Strand. Dort kann er sich in seine Lektüre vertiefen – abwechselnd ein Fachbuch oder ein Krimi.

