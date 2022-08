Sechs Jahre lang war er Stellvertreter, nun ist Stephan Grotz ab morgen neuer Dekan an der Fakultät für Philosophie und Kunstwissenschaft an der Katholischen Privat-Universität Linz. „Das Rad brauche ich sicher nicht neu zu erfinden“, sagt Grotz über seine neue Aufgabe. Vielmehr gelte es weitere Studierende zu gewinnen und die erst sieben Jahre bestehende Fakultät auszubauen – nicht nur in wissenschaftlichen, sondern auch in Laien-Kreisen.