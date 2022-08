Seit 30 Jahren kümmert sich das Frauenbüro Linz um die Gleichberechtigung für Frauen in der Gesellschaft. Seit zwölf Jahren führt Jutta Reisinger nun ein vierköpfiges Team an. Die Linzerin studierte Soziologie und Publizistik an der Universität Salzburg und arbeitete unter anderem in der Suchtprävention, bevor sie 2010 zur Frauenbeauftragten der Stadt Linz wurde.