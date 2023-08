Andreas Pühringer: Vom Praktikanten zum Geschäftsführer

Als Fußballspieler hatte er zwar Zug zum Tor und bestimmt das Talent für eine höhere Klasse. Am Ende blieb er aber doch seinem Heimatverein im Mühlviertel, dem ASV Hagenberg in der 2. Klasse Nordost, treu. Europäische Luft hätte er aber auch – bei allem Talent – als Fußballer nicht geschnuppert. In seinem Brotberuf, als Architekt, schnuppert er diese internationale Luft nicht nur, er atmet sie auch.