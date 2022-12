Andreas Ploier: Ein Weltcup-Debüt auf Raten

Geduld ist bei Andreas Ploier gefragt, wenn es darum geht, endlich im Ski-Weltcup Fuß zu fassen. Nicht nur, dass der Speedspezialist aus Straß im Attergau mit 25 Jahren bereits in die Kategorie Spätstarter fällt, auch der Wettergott schien zuletzt etwas gegen sein Debüt auf höchster Ebene zu haben. Denn als sich Ploier vor Weihnachten mit einem Europacupsieg in Santa Caterina in das ÖSV-Aufgebot für den Super-G in Gröden gefahren hatte, musste dieser wegen Nebels abgesagt werden.