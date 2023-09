Andreas Haydn: „Einfach näher beim Patienten“

Dermatologie ist ein vielfältiges und schönes Fach, wahrscheinlich eines der schönsten.“ Wenn der stellvertretende Pflegedirektor am Ordensklinikum Linz Elisabethinen über sein Spezialgebiet spricht, kommt er schnell ins Schwärmen. So vielfältig seien die Themen, so interessant die innovativen Methoden. Für 120 Kollegen aus ganz Österreich hat Andreas Haydn mit seinem Team die erste dermatologische Pflegetagung organisiert, die am Freitag, 8.