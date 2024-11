Andreas Grammer: Aus Seilabfällen werden Textilien

Schon vor Jahren habe man begonnen, die Produktionsabfälle zu sortieren und diese immer mehr als Rohstoffe zu sehen, sagt Andreas Grammer (44). Er ist seit knapp sieben Jahren Logistik- und Lieferkettenmanager beim Seilehersteller Teufelberger mit Sitz in Wels. Ein Projekt, das den in Pettenbach aufgewachsenen und heute in Linz lebenden Manager besonders freut, ist „Loopinsulation“.