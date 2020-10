Es ist immer eine Imagefrage.“ So umschreibt Oberst Emmerich Bauer die Chancen, für das Heer Nachwuchssoldaten zu werben. Ende Oktober endet für den Chef des Heerespersonalamtes in Wels und damit obersten Soldaten-Rekrutierers Österreichs seine aktive Heeres-Laufbahn. Nach 45 Dienstjahren, in denen er keinen einzigen Tag im Krankenstand war.