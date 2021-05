Wenn am kommenden Freitag beim Heimspiel der SV Guntamatic Ried gegen Austria Wien erstmals nach rund sieben Monaten wieder Fans in der Josko-Arena zugelassen sind, wird er auf der Betreuerbank fehlen: Peter Grüblinger, der rund 30 Jahre lang als Masseur mehr oder weniger zum „Inventar“ beim Innviertler Bundesligisten gehörte. Die lange Ära in Ried begann für den gebürtigen Esternberger mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 1991.