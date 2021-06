Ina Huemer ist derzeit kaum zu stoppen. Die 22-Jährige aus Taiskirchen im Bezirk Ried knackte am Mittwoch beim Leichtathletik-Meeting in Eisenstadt den 29 Jahre alten Oberösterreich-Rekord über die 200 Meter und verbesserte ihn von 23,74 auf 23,64 Sekunden. Nur eine Woche zuvor hatte sie sich beim Top Meeting in St. Pölten in nur 11,41 Sekunden auch über die 100-Meter-Distanz zur bisher schnellsten Oberösterreicherin gemacht.