Landesunterstützung für Bädersanierung gefordert

Um die Sanierungen von heimischen Frei- und Hallenbädern künftig gewährleisten zu können, hat die SP bei der gestrigen Landtagssitzung mithilfe eines Initiativantrages das Aussetzen der finanziellen Hürden gefordert. Das Land fördert derzeit nur dann Sanierungen, wenn Gemeinden nachweisen können, dass die Hallenbäder 33 Prozent und die Freibäder 50 Prozent ihrer Ausgaben aus dem laufenden Betrieb decken können. Zudem solle ein Programm sowie ein Budgetplan des Landes zur Sanierung und zum Erhalt der Bäder erarbeitet werden, hieß es weiter.

Der VP-Klub erklärte in einer Aussendung, dass sich das Land bereits jetzt an Sanierungskosten beteilige: Aktuell würden fünf Freibäder bei deren Sanierung finanziell in der Höhe von rund 3,1 Millionen Euro unterstützt.