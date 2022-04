"Landesregierung soll Badeplätze am Attersee sichern"

Und weil die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) demnächst zwei Badeplätze an die Bestbietenden verpachten wollen, fordern die Grünen, dass die Landespolitik aktiv wird. Es geht um eine 70 Quadratmeter große Uferfläche in der Gemeinde Attersee sowie um ein 63 Quadratmeter großes Grundstück in Nußdorf.

Severin Mayr, Fraktionsobmann der Grünen, fordert, dass das Land Oberösterreich die Grundstücke pachtet – oder sogar kauft. Einen entsprechenden Antrag haben die Grünen im Landtag eingereicht und fordern diese Vorgehensweise darin bei allen Seen.

"Es kann nicht sein, dass der freie Weg zum Attersee zum Spießrutenlauf wird und an Verbotsschildern endet", sagt Rudi Hemetsberger, der Bürgermeister von Attersee und Raumordnungssprecher der Grünen im Landtag. "Die heimische Bevölkerung ist völlig zu Recht sauer über diese schleichende Privatisierung. Es liegt an der Landespolitik, das endlich und nachhaltig zu stoppen."