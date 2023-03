Landesrechnungshof: Ohne Steuergeld ist der Kasberg "nicht überlebensfähig"

Der Landesrechnungshof prüfte den Wintertourismus in Oberösterreich.

Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, haben die Skilfite auf dem Kasberg am vergangenen Sonntag zum letzten Mal Skifahrer auf den Berg gebracht. Trotz Millionenförderungen durch das Land ist der Betrieb nicht mehr rentabel. Das unterstreicht auch der Landesrechnungshof in seiner Prüfung des Wintertourismus in Oberösterreich: Ohne Steuergeld wäre das Skigebiet „nicht überlebensfähig“, urteilen die Rechnungsprüfer.