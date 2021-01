Landesrechnungshof: Oberösterreich verfehlt Ziele der Trinkwasser-Strategie

Nur knapp 83 Prozent der oberösterreichischen Haushalte sind an die öffentliche Wasserversorgungsanlage einer Gemeinde bzw. einer Genossenschaft angeschlossen. Der Rest wird von Hausbrunnen versorgt, die im Strategiepapier aber als „krisenanfälligste Art“ der Trinkwasserversorgung eingestuft werden - zumal vier von fünf Brunnen technische und qualitative Mängel haben.

Laut der im Jahr 2005 beschlossenen Trinkwasser-Strategie des Landes sollte bis Jahresende ein Anschlussgrad von 90 Prozent sein, doch dies werde sich nicht mehr ausgehen, so der Landesrechnungshof in seinem neuen Prüfbericht, in dem die Wasserversorgung Oberösterreichs unter die Lupe genommen wurde.

Das bedeutet, dass rund 250.000 Oberösterreicher keine öffentliche Wasserversorgung haben und nach wie vor durch Hausbrunnen versorgt werden. „Auffällig sind die besonders niedrigen Anschlussgrade im Innviertel“, sagt LRH-Direktor Friedrich Pammer. Dort sei auch die Umsetzung der gesetzlichen Anschlusspflicht in den Gemeinden „vielfach dürftig“.

Hintergrund: Besteht eine öffentliche Wasserleitung, müssen alle Haushalte im Umkreis von bis zu 50 Metern daran angeschlossen werden. Doch vier der acht geprüften Gemeinden seien bei der Umsetzung der Anschlusspflicht säumig gewesen. „Das ist kein Kavaliersdelikt, auch wenn es sich aus Sicht der Kommunalpolitik um eine heikle Angelegenheit handelt, gibt es eine klare gesetzliche Vorgabe für alle“, sagt Pammer.

Denn trotz Risiken, wie etwa Keime, Pestizide, Düngemittel etc. im Trinkwasser, schwören offenbar viele auf ihren Hausbrunnen.

Seit 1995 unterliegen private Brunnen einer fünfjährlichen Überprüfungspflicht. Die Überprüfung muss der Besitzer durchführen lassen und der Gemeinde einen Nachweis darüber schicken. Die Gemeinde muss sicherstellen, dass der Brunnenbesitzer diesen Nachweis erbringt. Jedoch war es von acht überprüften Gemeinden nur eine, die diese Nachweise eingeholt hat.