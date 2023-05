Landesrechnungshof kritisiert fehlende Kooperation zwischen Pflegeheimen

Nur St. Georgen an der Gusen hat den ersten Schritt gewagt. Vier weitere Gemeindealten-und Pflegeheime (Frankenburg, Lenzing, Mehrnbach, Ried im Traunkreis) haben viele Empfehlungen des Landesrechnungshofs (LHR) nicht umgesetzt. Das geht aus einer LHR-Initiativprüfung hervor, die sich mit der Umsetzung der Verbesserungsvorschläge beschäftigt.

Zur Nutzung der Synergien hat der LHR in den vergangenen Prüfungen Kooperationen zwischen allen Heimen im jeweiligen Bezirk angeregt. "Angesichts der allgemeinen Kostensteigerung sollten Synergieeffekte genutzt werden, um Kosten zu dämpfen", heißt es im Prüfbericht. Weil vier der fünf geprüften Heime keine Kooperation mit anderen Trägern eingingen, erneuerte der LHR seine Empfehlung an das Land Oberösterreich "auf die Träger einzuwirken." Möglichkeiten sieht der LHR in den Bereichen Beschaffung, Wartung, Versicherung, Telekommunikation, Energie, Personal, Wissenstransfer, Blackout und Qualitätsthemen in der Pflege.

Die Empfehlungen zur Verbesserung der Kosten- und Leistungsrechnung wurden von zwei Gemeinden nicht umgesetzt. Zudem würden nicht alle Gemeinden die Vorgaben der Abteilung Soziales einhalten. Beispielsweise würde die geforderte Übereinstimmung mit dem Rechnungsabschluss der jeweiligen Gemeinde fehlen.

Mehr Einheitlichkeit bei Heimeinzug

Der LHR kritisiert zudem den nicht immer einheitlich geregelten Heimeinzug. Das Pflegefondsgesetz bestimmt, dass pflegebedürftige Personen ab der Pflegegeld-Stufe Vier in ein Heim aufgenommen werden dürfen. Sollten beispielsweise soziale Gründe vorliegen, ist eine Aufnahme auch mit niedrigerer Stufe möglich. Um die einheitliche Vorgangsweise zu gewährleisten, wurde ein Objektivierungsbogen geschaffen. "Der LHR nahm in den geprüften Heimen unterschiedliche Vorgangsweisen beim Heimeinzug und bei der Objektivierung der künftigen Bewohner wahr", heißt es im Prüfungsbericht.

Der LHR kritisierte , dass die Direktion Inneres und Kommunales zuletzt im Jahr 2011 die Gebarung eines Sozialhilfeverbandes prüfte. Um den Erhebungsaufwand in den Heimen Oberösterreichs zu reduzieren, sollte auch das geplante Digitalisierungsprojekt der Abteilung Soziales zügig umgesetzt werden. Der LHR forderte zudem, dass die Heimaufsicht des Landes personell verstärkt werden müsse.

Der LHR stellte fest, dass die Heime generell mit einer angespannten Personalsituation, einer daraus folgenden geringeren Heimauslastung und negativen Betriebsergebnissen konfrontiert sind.

