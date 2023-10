Landesrat Lindner nach Landestierschutzkonferenz "enttäuscht" von Rauch

"Angesichts der Vorfälle in den vergangenen Wochen, wäre es heute ein wichtiger Anlass gewesen, um über bundeseinheitliche Gesetze zu sprechen", sagte Landesrat Michael Lindner (SP) im Nachgang der Landestierschutzkonferenz, die heute im Stift St. Georgen am Längsee (Kärnten) über die Bühne ging. Umso mehr sei er "enttäuscht und irritiert" darüber, dass Bundesminister Johannes Rauch (Grüne) heute nicht zum Treffen der zuständigen Landesräte erschienen ist. Er halte die Abwesenheit für ein schlechtes Zeichen, vor allem im Hinblick auf Gespräche über bundesweit einheitlichen Regelungen, die Lindner in den vergangenen Wochen nach der tödlichen Attacke eines Hundes in Naarn forderte. Derzeit sind die Vorschriften für Hundebesitzer Ländersache.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Zumindest konnten sich die Konferenzteilnehmer auf Initiative von Lindner über den bundesweiten Austausch von Daten über bereits auffällig gewordene Hunde einigen. Unter oberösterreichischer Federführung soll eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen den Ländern erarbeitet werden. Diese soll einen Datenaustausch über Eintragungen von behördlichen Feststellungen - wie beispielsweise aufgrund eines Bissvorfalls - ermöglichen. Als "längst überfällig" bezeichnet Lindner diesen Vorstoß.

Ausbildungsmethoden werden evaluiert

Nur "halb zufrieden" zeigte sich Lindner hingegen mit den Ergebnissen hinsichtlich der strengeren Regeln für die Ausbildung von Hunden im Privatbereich. Hier hätte sich der Landesrat eine Verankerung von schärferen Verbote gegen Ausbildungen, die Aggressionen gegen Menschen provozieren, gewünscht. Das sei aber schlussendlich am Widerstand der niederösterreichischen Vertreter gescheitert, sagte Lindner. Einigen konnte man sich dafür einen Antrag, der vorsieht, dass eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe unter der Leitung von Oberösterreich die bestehenden Ausbildungsmethoden evaluieren soll. "Ziel ist, die bestehenden Regelungen für weitere Einschränkungen bei der Ausbildung zu präzisieren und gegebenenfalls zu erweitern", sagt Lindner. Man bleibe jedenfalls dran und versuche zumindest im Rahmen der oberösterreichischen Möglichkeiten konkrete Inhalte in Sachen Hundehaltegesetz voranzutreiben. Zudem möchte Lindner auch Kontakt mit Minister Rauch aufnehmen. "Es soll nicht an Oberösterreich scheitern", sagt Lindner.

Lesen Sie zu diesem Thema auch:

Video: "Ein Hund kommt nicht als Bestie zur Welt" – Hundepsychologin und OÖN-Redakteurin Ulrike Griessl im Interview

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer