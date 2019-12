Landeshauptmann Josef Schlegel: Der vergessene Schlichter

Es waren schwierige Jahre, in denen Josef Schlegel Oberösterreich führte. Der christlich-soziale Politiker trat sein Amt nach dem Tod seines Vorgängers Johann Nepomuk Hauser im Jahr 1927 an. Der Brand des Justizpalastes erschütterte die Erste Republik. Auch durch Schlegels Vermittlungsgabe hielten sich die Auswirkungen in Oberösterreich in Grenzen.

In den folgenden Jahren zeichnete er sich durch Besonnenheit aus. Erst 1934, als er sich gegen die autoritäre Entwicklung der christlich-sozialen Partei aussprach, scheiterten Schlegels Verhandlungskünste. Nach den Kämpfen zwischen Heimwehr und Schutzbund wurde er im Februar 1934 zum Rücktritt gezwungen.

"Für Schlegel waren Verfassung und Recht die höchsten Güter, vielleicht wegen seiner Arbeit als Richter", erzählt Christoph Biebl. Der 37-jährige Geschichtelehrer aus Linz füllt jetzt mit seinem Buch "Josef Schlegel: Jurist, Politiker, Mensch" eine Lücke in der Geschichtsschreibung des Landes. Denn obwohl Schlegel sein Amt in einer geschichtsträchtigen Zeit ausübte, findet er wenig Beachtung. "Er war vielleicht unangenehm", so Biebl. "Schlegel war ein Christlich-Sozialer, der aber auch, und zwar durchaus erfolgreich, mit den Sozialdemokraten verhandelt hat. Die Bundespartei hat argumentiert, dass man ,mit denen ja nicht reden kann’, das hat nicht zusammengepasst."

Böhmische Ursprünge

Geboren wurde Schlegel am 29. Dezember 1869 im böhmischen Krásná Lípa, zu Deutsch Schönlinde. Sein Vater war Lehrer, seine Mutter Hausfrau. In dem Ort lebten damals überwiegend Deutsche.

Nach seiner Matura 1888 ging er nach Wien, um Rechtswissenschaften zu studieren. Mit seiner Promotion 1893 wechselte er schließlich nach Linz. Schlegel arbeitete in der Folge an verschiedenen Gerichten im ganzen Bundesland. 1900 wurde Landeshauptmann Alfred Ebenhoch auf ihn aufmerksam. Dieser schlug ihn als Kandidaten für den Reichsrat vor, 1901 zog Schlegel als einer der jüngsten Abgeordneten dort ein. Im selben Jahr heiratete er seine Frau Christine, mit der er sieben Kinder hatte. 1902 wurde er auch in den oberösterreichischen Landtag gewählt. Von da an trat seine Tätigkeit als Richter immer weiter in den Hintergrund.

1918 und 1919 gehörte Schlegel der provisorischen Nationalversammlung an, danach kehrte er der Bundespolitik den Rücken. In Oberösterreich vertrat er den Landeshauptmann, 1927 übernahm er das Amt.

Als er 1934 zurücktreten musste, zog er sich ins Privatleben zurück. Vor allem nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verbrachte er viel Zeit in seiner Villa am Attersee. Aus dieser Zeit sind vor allem Briefe an seine Söhne an der Front erhalten. "Er konnte dort nicht offen kritisieren, es lässt sich aber keinerlei Sympathie für den Nationalsozialismus feststellen", sagt Biebl.

1947 wurde Schlegel als Präsident des Rechnungshofes wieder aktiv. Dieses Amt übte er bis 1953 aus. "Das war als eine gewisse Wiedergutmachung für 1934 zu verstehen. Außerdem war er natürlich qualifiziert und politisch vertrauenswürdig", so Biebl. Am 27. April 1955 verstarb Schlegel in Linz.

