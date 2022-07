Landesfeuerwehrbewerb ist Wettkampf und Kameradschaft

Ein Fest der Kameradschaft steht am Wochenende in St. Peter/Wimberg im Bezirk Rohrbach an. Der Landes-Feuerwehrleistungsbewerb nebst dazugehörigen Jugendwettkämpfen ist ein Fixstern im Kosmos des oberösterreichischen Feuerwehrwesens. Alljährlich zu Schulschluss machen sich tausende Feuerwehrmänner und auch immer mehr -frauen auf den Weg zu einem anderen schönen Fleckerl des Landes, um dort das Hochamt der Kameradschaft zu zelebrieren. Für die einen ist das Antreten Pflicht, um die geforderten Abzeichen in Bronze und Silber zu erlangen, und damit ein gewisser Abschluss einer langen Ausbildung. Für die anderen ist es die Chance, mit Rekordzeiten einen Platz unter den Siegerrängen zu ergattern oder sich für die Bundesbewerbe zu qualifizieren. Für ganz wenige Gruppen ist der „Landler“ Generalprobe für die Feuerwehrolympiade in Slowenien (17. bis 24. Juli). Für alle aber ist der Landesbewerb ein Ort der Kameradschaft. Man trifft Gleichgesinnte aus dem ganzen Land. Umso heißer ersehnt ist der St. Petringer Landler, stellt er doch nach Corona einen gewissen Neustart dar. Die gemeinsame Leistung und Teamgeist stehen dabei über allem, egal ob Jugend oder Aktiv.

Eröffnung am Freitag

Eröffnet werden die 58. Landes-Feuerwehrleistungsbewerbe und die 45. Landes-Feuerwehrjugendleistungsbewerbe am Freitag um 13 Uhr von Feuerwehrpräsident Robert Mayer. Im Anschluss daran wird auch schon durchgestartet und bis am Abend gelaufen, bewertet und gejubelt. Am Samstag geht es dann um 7.30 Uhr schon wieder weiter. Die Schlussveranstaltung, mit Siegerehrung und Verleihung der Abzeichen findet ebenfalls am Samstag, um 18 Uhr, statt.

Das Fest der Tausenden

Als zweitgrößte sportliche Veranstaltung des Landes nach dem Linzmarathon ist der Landesbewerb natürlich auch eine logistische Herkulesaufgabe. „Natürlich bleibt sehr viel an der Veranstalter-Feuerwehr hängen. Wir helfen aber im ganzen Abschnitt Neufelden kräftig zusammen und haben auch Unterstützung aus dem ganzen Bezirk“, sagt Abschnittskommandant Christian Wakolbinger. „Wir sind ganz überwältigt von der Hilfsbereitschaft und können den Zeitplan locker einhalten. Zwischen 70 und 120 Helfer arbeiteten in den vergangenen Tagen täglich am Aufbau des Bewerbsplatzes und der nötigen Infrastruktur. Denn der vom Bewerb mehr oder weniger geschundene Feuerwehrer will natürlich auch essen und trinken. In Summe haben so die Feuerwehren des Abschnittes Neufelden mehr als 1000 Helfer für etwa 2000 Dienste organisiert.

Der Kommandant der Ausrichter-Feuerwehr St. Peter, Herbert Strasser, lädt besonders die Zuschauer zu dieser Leistungsschau der Feuerwehren ein: „Wir können dank der optimal positionierten Tribünen einen sehr guten Überblick über das Bewerbsgeschehen bieten. Von einem Standpunkt aus ist es möglich, sowohl den Aktivgruppen als auch der Jugend zuzusehen.“ Auch er ist beeindruckt von der Teamleistung des gesamten Feuerwehrabschnittes: „Alle leisten wirklich Großartiges und unterstützen uns perfekt bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Landesbewerbes. Alleine wäre das gar nicht möglich, und man merkt, wie die Feuerwehren dadurch zusammenwachsen.“

„Großes Finale dahoam“

Höhepunkt der Bewerbe werden die Parallelstarts der Aktivgruppen am Samstag ab 10 Uhr in Silber und ab 14 Uhr in Bronze sein. Auch die besten Jugendgruppen treten in den Parallelstarts an.

Dabei wollen natürlich die heimischen Gruppen im eigenen Bezirk nach den Sternen greifen. Die Mannen aus St. Martin und Hinterschiffl werden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. In den letzten Wochen hatten die Schiffler die Nase immer knapp vorne. St. Martin heimste zwar einige Fehlerpunkte ein, legte aber unheimlich schnelle Zeiten hin. Beide Gruppen brauchen Nervenbündel in B-Schlauch-Stärke, um den Landessieg zu erringen. Natürlich haben auch die Konkurrenten aus den anderen Landesteilen nicht geschlafen. Spannend wird es allemal. Wer auf der Bewerbsbahn die Nase vorne hat, ist übrigens noch nicht automatisch Landessieger. Immerhin gilt es auch den Staffellauf noch zu bewältigen – eine Paradedisziplin der St. Martiner. Auch die Damengruppe aus Julbach will beim „Landler dahoam“ punkten. Die Form stimmt, und es ist alles angerichtet für ein Heimspiel der Julbacherinnen.

Bild: BFKDO Rohrbach Tobias Sonnleitner

In der Jugend wird der Landessieg vor allem unter den WM-Teilnehmern aus St. Martin, Bad Mühllacken und Waldneukirchen sowie Mädchen der Gruppe Mitteregg-Haagen-Sand ausgefochten.

Mühlviertler „Landler“