Die SP-Landespartei hat erste Konsequenzen aus dem enttäuschenden Wahlergebnis von Sonntag gezogen. Der Welser Bezirksparteisekretär Mato Simunovic bekam am Dienstag einen eingeschriebenen Brief an seine Privatadresse zugestellt. Das Kündigungsschreiben – unterschrieben von Landesgeschäftsführer Georg Brockmeyer – traf den SP-Mitarbeiter und Welser Gemeinderatsmandatar aus heiterem Himmel. Ein Vorgespräch habe nicht stattgefunden, berichten verärgerte Welser Funktionäre.