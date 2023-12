Landes-Hydrologen gaben Prognosen für die wichtigsten Pegelstände bekannt

Der 2. Juni 2013 Der Tag, an dem das Wasser kam

Am 2. Juni 2013 bricht das Hochwasser mit voller Wucht über Oberösterreich herein. An manchen Orten fällt so viel Regen, wie ansonsten in eineinhalb Monaten. Die Lage ist angespannt: Halten die Schutzbauten?