Land will neue Lkw mit Abbiegesystem ausstatten

LINZ. Nach dem Tod eines Neunjährigen, der Ende Jänner in Wien von einem Lkw überrollt worden ist, geht die Debatte um die Gefahren des toten Winkels weiter.

In Oberösterreich sollen nun alle neuen Lkw der Landesstraßenverwaltung mit einem Abbiegeassistenten, der Fahrer vor Fußgängern und Radfahrern im toten Winkel warnt, ausgestattet werden. Bereits heuer sollen fünf derart ausgerüstete Lkw angeschafft werden, kündigte Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) an. Am Montag hatte Verkehrsminister Norbert Hofer (FP) ein Maßnahmenpaket präsentiert. Ein verpflichtendes Assistenzsystem gehört nicht dazu.

