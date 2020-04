Land setzt erste Lockerungsschritte nach Ostern

Damit setzt das Land Oberösterreich erste Schritte in Richtung Normalität. Dies betrifft in erster Linie die Fortführung des Baubetriebs im öffentlichen Raum, die unter verstärkten Schutzmaßnahmen zur Verhinderung einer weiteren Virusausbreitung stattfinden wird. Das Bild in Oberösterreich werde Schritt für Schritt auch wieder von Bautätigkeit geprägt sein. Unter den neuen Voraussetzungen sollen möglichst viele Baustellen wieder aufgenommen werden, teilte das Land mit.

„Wir möchten mit dieser Ankündigung möglichen Missverständnissen seitens der Bürger proaktiv begegnen“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Die Gesundheit solle damit geschützt und die Wirtschaft unterstützt werden. „Das gibt dem Land und den Menschen eine Perspektive, das hilft Oberösterreich und seinen Menschen, dass wir diese Phase besser bewältigen können“, sagte Stelzer.

Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbucher (FP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Für Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) ist die Bauwirtschaft ein Rückgrat des heimischen Standortes und trägt die Verantwortung für viele Arbeitsplätze. Er warnte aber: „Die Bedrohungslage durch die Pandemie ist nach wie vor aufrecht und real. Auch wenn sich das Leben durch die Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder ein stückweit mehr nach Normalität anfühlt, so sind wir davon noch weit entfernt“, so Haimbuchner.

Für den Wohnbau sei dieses Signal ein Zeichen der Verantwortung gegenüber der Wirtschaft, unter strikter Einhaltung der Vorgaben zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung, sagte Frank Schneider, Obmann der Gemeinnützigen Wohnbauträger. „Die Eindämmung des Virus wird uns alle zusammen noch viele Wochen und Monate beschäftigen. Wo es möglich ist werden wir Bauprojekte wieder aufnehmen, ohne diesen Grundsatz zu verlassen. Wir als Bauträger werden dabei selbstverständlich auch weiterhin auf die gesetzlich angeordneten Schutzvorkehrungen achten“, so Schneider.

