Land prüft Fund eines möglichen Wolf-Kadavers

Wie die Abteilung Land- und Forstwirtschaft des Landes Oberösterreich am Montag berichtete, meldeten die Passanten den Fund der Polizei. Die Bezirkshauptmannschaft Rohrbach verständigte den Wolfsbeauftragten des Landes. Laut einem Medienbericht soll der vermeintliche Wolf eine Wunde aufweisen, die auf eine Schussverletzung schließen lasse.

Dem toten Tier wurden DNA-Proben entnommen, zudem wurde der Kadaver am Montag an die veterinärmedizinische Universität Wien geschickt. Dort soll nun abgeklärt werden, ob es sich tatsächlich um einen Wolf handelt.

Ebenfalls per DNA-Analyse überprüft wird derzeit ein Vorfall in Gosau. Dort war am vergangenen Mittwoch ein Kalb getötet worden. Am selben Tag war in St. Lorenz ein Reh gerissen worden. In beiden Fällen steht das Ergebnis, ob der Übeltäter ein Wolf war, noch aus.