Land Oberösterreich stockt PCR-Testangebot ab Mittwoch auf

Dort können pro Woche 80.000 PCR-Tests durchgeführt werden. Zudem startet am Mittwoch die etappenweise Ausgabe der Gurgeltests für daheim in ausgesuchten Spar- und Maximarkt-Filialen, informierte der Krisenstab.

Aktuell können schon bis zu 30.000 PCR-Tests pro Woche in den Apotheken und rund 70.000 PCR-Tests pro Woche im Rahmen des bis 4. Dezember parallel bestehenden Pilotprojektes "Alles gurgelt" in den Bezirken Linz-Stadt, Vöcklabruck und Gmunden durchgeführt werden. Unter dem Titel "Oberösterreich gurgelt" können ab Mittwoch zuerst in den Bezirken Braunau, Freistadt, Ried und Schärding an neun Standorten 10.000 PCR-Testsets pro Woche bei Spar-Filialen abgeholt und wieder abgegeben werden. In der darauffolgenden Woche sollen es dann 20 Standorte und zusätzliche 20.000 Testsets wöchentlich sein.

In der Kalenderwoche 47 folgen dann die Bezirke Eferding, Grieskirchen, Perg, Rohrbach, Urfahr Umgebung, in der Kalenderwoche 48 Kirchdorf, Wels-Stadt, Wels-Land, Linz-Land, Steyr-Stadt, Steyr-Land und in der Kalenderwoche 49 wird in den drei Bezirken mit "Alles gurgelt" auf "Oberösterreich gurgelt" umgestellt.

Im Endausbau werden mit "Oberösterreich gurgelt" pro Woche mehr als 100.000 Testsets an 138 Ausgabe- und Annahmestellen zur Verfügung stehen. Die Ausgabe sei elektronisch begrenzt auf ein Testset mit zehn Stück pro Woche und wegen der Gültigkeitsdauer für einen Drei-Personen-Haushalt berechnet.