Land Oberösterreich fördert Schutz vor Wolfsangriffen

Insgesamt 25 Wölfe sollen sich laut Wolfsbeauftragten des Landes Oberösterreich, Gottfried Diwold, derzeit in Oberösterreich aufhalten. Keiner davon wird aktuell als Problemwolf angesehen, auch die Zahl der Risse von Alm- und Weidetieren hierzulande beschränkt sich derzeit auf bis zu 15 Tiere pro Jahr. In Salzburg, Kärnten, Niederösterreich und Tirol hingegen hat man umso mehr mit Wolfsrissen bei den Almbetrieben zu kämpfen. "Damit es bei uns in Oberösterreich gar nicht so weit kommt, planen wir ein Vier-Maßnahmen-Paket. So treffen wir bereits jetzt Vorsorge", sagt Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP).

50 Prozent Nettomaterialkosten gefördert

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Sichtungen von Wölfen tagsüber und in der Nähe von dicht besiedelten Wohngebieten gemeldet worden waren, soll zunächst ausreichend Information der Bevölkerung und vor allem der betroffenen Landwirte im Umgang mit dem Raubtier die Basis des Maßnahmenpaketes darstellen. Als zweiten Schritt sollen die Alm- und Weidetiere vor Attacken durch den Wolf intensiv geschützt werden: "Elektrozäune sind hier die geeigneten Mittel, um den Wolf von der Weide fern zu halten. Sollte tatsächlich eine Herde durch eine Attacke gesprengt werden, sollen die Weidetiere mit GPS-Trackern ausgestattet werden. Nur so kann man die Tiere wieder finden", sagt Langer-Weninger.

Zudem soll es auch eine Förderung für den Einsatz von Herdenschutzhunden geben, sagt Robert Türkis, Abteilungsleiter Ländliche Neuordnung. Die Höhe der Förderung werden 50 Prozent der Nettomaterialkosten. Der Antrag für die Förderungen kann nach Regierungsbeschluss, der kommenden Montag getroffen werden soll, beim Land Oberösterreich eingereicht werden. Gefördert wird rückwirkend mit 1. Jänner 2023.

Als dritten Punkt des Maßnahmen-Paketes soll eine rechtliche Grundlage für die Entnahme eines Problemwolfes erarbeitet werden. Bis Juli 2023 plant das Land, eine Verordnung zu erlassen, wonach Wölfe zunächst vergrämt, dann besendert werden sollen. Nur als letzten Schritt soll ein Abschuss des Problemwolfes rechtlich erlaubt werden. Zudem forderte Landesrätin Langer-Weninger als vierten Schritt des Maßnahmen-Pakets eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes auf EU-Ebene und somit eine Überarbeitung der FFH-Richtlinie (Fauna-Flora-Habitat). "Seit 30 Jahren wurde diese nicht mehr überarbeitet und ist auch nicht mehr zeitgemäß. Rund 20.000 Wölfe streifen durch Europa, man kann also nicht mehr von einer gefährdeten Tierart sprechen."

Reaktionen auf das Maßnahmenpaket

Von Seiten der Landwirtschaftskammer Oberösterreich kam heute Mittag eine klare Zustimmung des Maßnahmenpaketes zum Schutz vor dem Wolf. "Aus Sicht unserer Bauern begrüßen wir die Maßnahmen der Landesregierung, um die traditionelle Alm- und Weidewirtschaft langfristig absichern zu können. Zwar halten sich die Nutztierrisse in Oberösterreich noch in Grenzen, aber jeder Riss ist ein Riss zu viel", sagt Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Waldenberger.

Man hätte zu lange mit der Planung der Schutzmaßnahmen gewartet, hieß es von den Grünen. "Man hat wertvolle Zeit vergeudet, denn genau diese Forderung der Grünen ist vor fünf Jahren von Schwarz-Blau abgeblockt worden. In dieser Zeit hätte man bereits einen funktionierenden Herdenschutz für Weidetiere aufbauen können", sagt Grünen Tierschutz-Sprecher Rudi Hemetsberger.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Karoline Ploberger Redakteurin Oberösterreich Karoline Ploberger