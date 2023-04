Land bezahlt Wohn- und Energiebonus aus

45 Prozent der Haushalte im Land – also rund 290.000 – können diesen beanspruchen. Knapp jeder vierte Haushalt – konkret 67.844 – hat dies bereits getan, an die Bewohnerinnen und Bewohner von 15.243 Haushalten wurde dieser auch bereits ausbezahlt. Mit dem "Kinder-Zuschlag" von 200 Euro helfe das Land besonders Familien und Alleinerziehenden, heißt es in einer Aussendung des Landes Oberösterreich. Die Online-Beantragung bei gleichzeitiger Unterstützung für Ältere auf den Gemeinden und Magistraten ermöglicht eine rasche Bearbeitung. Für eine andere Unterstützung, den Heizkostenzuschuss, endet die Antragsfrist am 28. April.

"Mit dem Wohn- und Energiekostenbonus helfen wir gezielt den Familien und Alleinerziehenden", sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). Sein FP-Stellvertreter, Manfred Haimbuchner, erklärt in der Aussendung: "In schwierigen Zeiten ist die Aufgabe einer verantwortungsvollen Politik, den Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern unter die Arme zu greifen."

