Land befragt Jugendliche zu ihren Zukunftsvisionen

So sollen die Zukunftswünsche von Jugendlichen künftig eine größere Rolle in der politischen Entscheidungsfindung spielen. Partizipativ wird vor allem der erste Teil des Prozesses gestaltet, der bereits angelaufen ist. Jugendreferent Wolfgang Hattmannsdorfer (VP) spricht bei mehreren moderierten Workshops mit Jugendlichen über ihre Fragen zur Zukunft. Außerdem sollen Jugendliche in einer Social-Media-Kampagne eigene Beiträge zum Thema bringen. Als "Belohnung" für diese Videobotschaften bekommen sie bunte Socken, Titel der Aktion ist "Sock’s mir".

Danach werden vom IMAS-Institut Tiefeninterviews mit Jugendlichen und Jugendexperten geführt. Die Ergebnisse der Studie, die 130.000 Euro kostet, sollen im Herbst präsentiert werden.

