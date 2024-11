"L'Amour toujours" umgedichtet: 3 Angeklagte in Wels vor Gericht

Die drei Männer sollen im Juli in Bad Ischl zur Melodie des Liedes "L'Amour toujours" die "Ausländer raus"-Textvariante gesungen haben. Dazu wirft ihnen die Anklage vor, mit der rechten Hand den Hitlergruß gezeigt und "Heil Hitler" sowie "Sieg Heil" gerufen zu haben.

Die beiden Männer bekannten sich schuldig, die Teenagerin nicht. Der Staatsanwalt sprach von "einem Prototyp der nationalsozialistischen Wiederbetätigung". In den frühen Morgenstunden des 3. Julis nach einer feuchtfröhlichen Nacht "skandierten sie zu dem Lied 'Ausländer raus' und zeigten den Hitlergruß", führte er aus. Der 25-jährige, in Argentinien geborene Mann habe mit einem "Lächeln" auch noch davon erzählt, dass "sein Urgroßvater 170 Menschen umgebracht hat", verwies er auf ein Video, auf dem dies ersichtlich sei.

"Habe keine rechtsextremen Sachen gemacht"

Die 16-Jährige will vor dem Lokal nur kurz dabei gewesen sein, habe nicht den Hitlergruß gezeigt, so ihr Verteidiger. "Ich habe keine rechtsextremen Sachen gemacht", meinte sie. Daher erklärte sie sich nicht schuldig. Gegen eine "globale, pauschalierte" Annahme, dass die drei Angeklagten gemeinsam aktiv gewesen sein, verwehrte sich ihr Verteidiger.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Der 19-Jährige übernahm hingegen für die ihm zur Last gelegte Tat die "volle Verantwortung". Es war das "Beschissenste, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist", beteuerte er. Das "NS-Gedankengut entspricht nicht seiner Gesinnung", führte auch der Verteidiger aus." Er sprach sich für eine diversionelle Erledigung aus, sein Mandant wolle einen Rundgang durch die KZ-Gedenkstätte Mauthausen machen.

Auch der Drittangeklagte bekannte sich schuldig. Es sei "alles andere als schlau" gewesen, was er stark alkoholisiert gesagt habe, meinte sein Verteidiger. Er bereue es auch "zutiefst". Aber der 25-Jährige sei "kein Neonazi", bei Hausdurchsuchungen sei auch nichts Belastendes gefunden worden. Den Hitlergruß will er nicht gezeigt, das Lied von D'Agostino aber schon vom Handy abgespielt haben, gab der Angeklagte zu. Weiters beteuerte er, dass sein Urgroßvater niemals Menschen getötet habe, er sei ein Arzt gewesen. Auch für seine Äußerung, dass seine sechsjährige Schwester von zwei Syrern vergewaltigt worden sei, und er diese "umbringen" werde, habe er heute keine Erklärung. Das stimme jedenfalls nicht, jene Schwester gibt es nicht.

Mehr zum Thema Oberösterreich Oberösterreich Hitlergruß auf Hochzeit? Video von Welser Magistratsbeamten wirft Fragen auf WELS. Wirbel um Aufnahmen eines Mitarbeiters der Stadt Wels: FP-Bürgermeister Andreas Rabl verweist auf einen "ungünstigen Schnitt" und eine ... Hitlergruß auf Hochzeit? Video von Welser Magistratsbeamten wirft Fragen auf

Umgedichteter Song in rechtsextremer Szene verbreitet

Der Prozess dürfte der erste Gerichtsprozess rund um die Verwendung des Hits des italienischen DJs und Musikproduzenten Gigi D'Agostino in Österreich sein. Das Lied wurde ohne Wissen von D'Agostino mit einem rassistischen Text versehen und in der rechtsextremen Szene verbreitet. Im Mai hat ein Video von der deutschen Nordsee-Insel Sylt für Empörung gesorgt, auf dem zahlreiche Partygäste zu dem Lied "Deutschland den Deutschen" sowie "Ausländer raus" grölen. Auch in Österreich soll es zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein.

Der jugendlichen Angeklagten droht eine Haftstrafe von bis zu 2,5 Jahren, für die beiden Erwachsenen beträgt das Strafmaß bis zu fünf Jahre Haft. Ein Urteil ist für Mittwoch geplant.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper