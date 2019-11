Von der Volksschule in Gleink bis zur HLW der Kreuzschwestern in Linz, von der Mittelschule Waldzell bis zum Gymnasium Wallererstraße in Wels: Bereits Hunderte Schüler aus ganz Oberösterreich sind für die Aktion "Wir sind Zeitung" angemeldet.

Dabei suchen die OÖN, die Pädagogische Hochschule Oberösterreich und das Ars Electronica Center mit Unterstützung der Bildungsdirektion die besten Beiträge zum Thema "Retten wir unser Klima", etwa Berichte, Interviews mit Experten, Reportagen, Videos, Fotos und selbst verfasste Beschreibungen von Projekten. Noch bis 28. November können sich Schüler von der dritten Schulstufe bis zur Matura anmelden. Für das Hochladen der Einsendungen ist dann bis zum 13. März 2020 Zeit.

In Lambach ist das Engagement für das Klima offenbar besonders groß. Dort hat Direktor Gerald Grecksamer gleich die gesamte Sportmittelschule angemeldet. "Die Generation, die jetzt in der Schule ist, wird einmal große Verantwortung für die Zukunft der Erde haben", ist der Schulleiter überzeugt. "Sie wird entscheiden, ob ein Leben auf dem Planeten noch möglich sein wird oder nicht." Daher wird das Thema Klimawandel an der Schule intensiv behandelt – auch im Schwerpunkt der Schule, dem Sport.

So gab es beim Schauturnen im Juni nicht nur sportliche Leistungen zu sehen, die Schüler zeigten in der Rahmenhandlung auch ihr Umweltbewusstsein. Sie hatten die Aufgabe, nicht weniger als 10.000 Plastikflaschen, die zuvor gesammelt worden waren, "wegzuturnen": Pro vorgezeigter Übung wurde eine Flasche entfernt. Natürlich schafften die Schüler die Herausforderung. "Seither gibt es bei vielen Schülern, ihren Familien und den Zuschauern ein Umdenken", sagt Grecksamer.

Klassenausflüge werden verlost

Mit dieser Aktion wird die Schule am Wettbewerb "Wir sind Zeitung" teilnehmen: Schüler verfassen einen Bericht über die aufsehenerregende Veranstaltung.

Die besten Beiträge für den Wettbewerb werden heuer mehrfach belohnt. Sie werden im April in den OÖN veröffentlicht und deren Autoren zur Schlussveranstaltung ins AEC eingeladen. Unter ihnen werden schöne Preise verlost: drei Ausflüge in den Nationalpark Kalkalpen, in die Erlebniswelt Energie der Energie AG in Timelkam und zum Baumwipfelpfad nach Gmunden.

Wir sind Zeitung

Retten wir unser Klima: Unter diesem Motto suchen wir Beiträge von Schülern ab der dritten Schulstufe. Gesucht werden unter anderem Texte, Videos, Fotos oder Projektbeschreibungen.

Noch bis 28. November können sich Klassen ab der dritten Schulstufe auf nachrichten.at/wirsindzeitung anmelden. Die Einsendungen können dort von 1. Dezember bis 13. März 2020 hochgeladen werden. Danach sucht eine Jury die besten Beiträge aus. Diese werden in den SchülerNachrichten als Beilage der OÖNachrichten veröffentlicht und bei der Abschlussveranstaltung am 27. April 2020 im Ars Electronica Center Linz prämiert. Infos auf: nachrichten.at/wirsindzeitung

