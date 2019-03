Lagerräume von Einrichtungshaus standen in Flammen

NEUMARKT IM HAUSRUCKKREIS. Ein Brand in einem Lager eines Einrichtungshauses hat Freitagfrüh die Einsatzkräfte von vier Feuerwehren in Neumarkt im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) in Atem gehalten.

Bild: Matthias Lauber

Es war kurz nach 7 Uhr früh, als der Brand in der Landeswarnzentrale gemeldet wurde. "Bereits bei unserer Anfahrt war schon bei den Fenstern im ersten Stock das Feuer zu sehen", sagte Einsatzleiter Josef Muska von der Freiwilligen Feuerwehr Neumarkt im Hausruckkreis. Wenige Minuten danach zeigte sich, mit welcher Kraft sich die Flammen in dem betroffenen Bereich - es handelte sich Büro- und Lagerräumlichkeiten, in denen vorwiegend Papier und Kartonagen aufbewahrt wurden - vorwärtskämpften: "Gleich danach schlugen schon die Flammen durch die Fenster nach außen."

Durch das vorbildhafte Verhalten des firmeninternen Brandsachverständigen habe Schlimmeres verhindert werden können, sagte Muska. Denn als zunächst die rund 15 Einsatzkräfte der FFW Neumarkt i. Hausruckkreis anrückten, waren bereits alle Mitarbeiter aus den stark verrauchten Räumlichkeiten evakuiert. "Dadurch konnten wir sofort mit dem Außenangriff starten, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Halle und somit ein Großbrand verhindert werden konnte", sagte Muska. "Denn die gelagerten Materialien hätten sich rasch durchgezündet wie eine Rakete."

Der Einsatzleiter holte sich dafür Verstärkung von drei weiteren Feuerwehren, somit waren schließlich rund 40 Kräfte mit dem Löschen beschäftigt.

